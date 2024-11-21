Нетаньяху обрушился с критикой на папу Римского

Выступая перед комитетом Кнессета по международным отношениям и безопасности, он назвал недавние заявления Папы Франциска о сионистском режиме скандалом.

Папа Римский Франциск в книге "Надежда никогда не разочаровывает. Паломничество к лучшему миру", которая выйдет на следующей неделе написал, что выступает за проведение расследования событий в секторе Газа на предмет их соответствия определению "геноцид".

"Как говорят некоторые эксперты, то, что происходит в Газе, имеет признаки геноцида, – пишет Папа Римский. – Необходимо тщательно расследовать, соответствует ли это определение формулировкам юристов и международных организаций".