21 нояб. 2024 г., 15:41
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Нетаньяху обрушился с критикой на папу Римского

21 нояб. 2024 г., 15:41
??????? ID: 85666685
Нетаньяху обрушился с критикой на папу Римского

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Израильский премьер Биньямин Нетаньяху подверг критике слова папы Римского Франциска о расследовании геноцида в секторе Газа.

Выступая перед комитетом Кнессета по международным отношениям и безопасности, он назвал недавние заявления Папы Франциска о сионистском режиме скандалом.

Папа Римский Франциск в книге "Надежда никогда не разочаровывает. Паломничество к лучшему миру", которая выйдет на следующей неделе написал, что выступает за проведение расследования событий в секторе Газа на предмет их соответствия определению "геноцид".

"Как говорят некоторые эксперты, то, что происходит в Газе, имеет признаки геноцида, – пишет Папа Римский. – Необходимо тщательно расследовать, соответствует ли это определение формулировкам юристов и международных организаций".

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