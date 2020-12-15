Иран экспортировал шафрана на $ 117,5 млн. за 8 месяцев

"В период с 21 марта по 20 ноября 2020 года в общей сложности на экспорт было отправлено 192 тонны шафрана на сумму 117,5 млн долларов", сказал Латифи.

Он отметил, что Иран производит более 90% мирового урожая шафрана.

По его словам, пять стран импортировали более 80% иранского шафрана. "Гонконг импортировал 53,147 тонны на сумму 36,831 млн. долларов, Испания — 33,180 тонны на сумму $21,581 млн, Объединенные Арабские Эмираты — 31,414 тонны на сумму $18, 700 млн, Афганистан — 17,992 тонны на сумму $11, 270 млн и Китай — 18,598 тонны на сумму $10, 782 млн", указал он.



