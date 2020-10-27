Аракчи посетил северо-западные пограничные районы в провинции Ардебиль

«Сегодня мы посетим важные водные и электрические конструкции Ирана на пограничной реке Арас», отметил он, посещая пограничные районы в городах Асландуз и Хода-Афарин, которые расположены вблизи места конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Он назвал безопасность пограничных районов, плотин и конструкций красной линией Исламской Республики Иран, отметив, что нельзя повредить иранским пограничным районам в ходе карабахского конфликта.

Аракчи посетил плотину «Милмоган» в городе Асландуз, и отправился в город Хода-Афарин, чтобы посетит плотины «Хода-Афарин» и «Гиз-Галаси».

Военные действия между силами Азербайджана и Армении, которые начались 27 сентября, на линии соприкосновения продолжаются. Стороны уже третий раз объявили о примирении. Последний режим прекращения огня вступили в силу с 8:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.

С начала конфликта северо-западные пограничные районы Ирана были под случайным обстрелом двух сторон.

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