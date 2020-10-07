Рухани предупредил о превращении карабахского конфликта в региональную войну  

Глава иранского правительства подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Азербайджанской Республики, выразив сожаление в связи с карабахским конфликтом. Он также призвал положить конец войне, так как проблемы не решаются огнем и кровью.

"И Война и оккупация для нас недопустима, надеемся на восстановление стабильности в регионе", отметил он, добавив, что Иран также не допустит конкретным элементам переправить террористов, с которыми мы боролись за долгие годы в Сирии, на пограничные пункты под различными предлогами.

"Те, кто попытаются раздувать пламя войны между Арменией и Азербайджаном, должны знать, что продолжение конфликта никому не приносит выгоды", пояснил иранский президент.

На прощлой неделе 27 сентября возобновлены военные конфликты между Арменией и Азербайджаном на общих границах. В 1994 году, после четырех лет военного конфликта между двумя странами, некоторые европейские и региональные правительства вмешались, чтобы положить конец территориальному спору между Баку и Ереваном, и наконец было установлено прекращение огня при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако международные усилия по мирному урегулированию конфликта до сих пор не увенчались успехом.

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