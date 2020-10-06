Иран предупредил Армению и Азербайджан



По его словам, обстрелы территории Исламской Республики из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе недопустимы, даже если они носят случайный характер, как утверждают стороны вооружённого конфликта. " Иран внимательно отслеживает ситуацию в зоне боевых действий у своих северных границ", подчеркнул Хатами.

"Мы надеемся, что эти предупреждения будут реализованы и приняты во внимание соседями, которые находятся в конфликте друг с другом, потому что безопасность граждан и приграничных жителей на территории Исламской Республики является важным вопросом", указал он.

В последние дни приграничные районы Ирана непреднамеренным обстрелам подвергались из Нагорного Карабаха возросло.