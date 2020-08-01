Санкции против Ирана мешают справедливому доступу к вакцине от коронавируса

США приблизились к пределам преступлений против человечества в критической ситуации из-за распространения пандемии коронавируса, продолжав и ужесточив односторонние и враждебные действия против Ирана.

Согласно последним данным, более 145 фармацевтических компаний и университетов работают над вакциной от коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн. Всего от COVID-19 умерли более 670 тыс. человек.

В эти дни проходит эффективная гонка между исследовательским центрами различных стран за вакцину от коронавируса, которая может привести к развитию в медицинской и фармацевтической науке.



Одобренную ВОЗ вакцину от коронавируса пока не производили, но исследовательские центры во всем мире круглосуточно пытаются производить вакцину и достигнуты надёжные результаты.

Благодаря значительному развитию в медицинской и фармацевтической науке, Исламская Республика Иран также вошла в число стран, которая предприняла большие шаги в разработке вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения и медицинского образования Саид Намаки уже недавно сообщил, что иранская вакцина от коронавируса вскоре вступит в фазу клинических испытаний.

Хотя США утверждают, что никаких санкций на поступающие в Иран лекарства не введены, но ограничения из-за санкций США привели к проблемам в банковской и торговой сфере. Антииранские санкции также препятствуют импорту лекарства в Иран или обеспечению сырья медицины. Таким образом, больные в странах, которые попадали в санкционные списки США, сталкиваются с многочисленными проблемами.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 300 тысяч, скончались более 16 тыс. человек.

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