19 апр. 2020 г., 13:52
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МФСР поддерживает снять с Ирана санкции, мешающие импортировать лекарства в страну 

МФСР поддерживает снять с Ирана санкции, мешающие импортировать лекарства в страну 

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Глава ассоциации социальных работников Ирана Хасан Мусави-Чалак в воскресенье сообщил о поддержке Международной Федерации Социальных Работников (МФСР) в отношении снятия санкций с Ирана.

«В это время, когда Иран сталкивается с жесткими санкциями США, мешающие импортировать лекарства в страну, ассоциация социальных работников Ирана призвала МФСР поддерживать отмену санкций против Ирана», заявил он в интервью ИРНА.
На данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 80868, летальных исходов — на 5031, зафиксированы 55987 случаев выздоровления. 
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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