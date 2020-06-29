Иран к концу года планирует получить вакцину от коронавируса

По его словам, вакцины от папилломавирусов человека (ПВЧ) и гриппы H1N1 также будут доступны к концу текущего года.
Он отметил, что Иран наряду с развивающимися странами работает над вакциной. "Наши достижения в этой области могут конкурировать с международными продуктами", добавил он.
"В настоящее время 3 иранских предприятия занимаются производством вакцины от ПВЧ", отметил Ватанпур.
Ранее предполагалось, что иранская вакцина от ВПЧ, которая используется для предотвращения рака шейки матки, будет произведена к концу прошлого иранского года. Однако производство этой вакцины было отложено из-за некоторых проблем, особенно распространение пандемии коронавируса.
Тегеран, 29 июня, ИРНА – Некоторые иранские инновационные предприятия работают над вакциной от COVID-19, и к концу иранского 1399 года (21 марта 2021 года) одно из них начнет производство вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор отдела по развитию технологий министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Хоссейн Ватанпур в понедельник.
По его словам, вакцины от папилломавирусов человека (ПВЧ) и гриппы H1N1 также будут доступны к концу текущего года.
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