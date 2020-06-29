Иран к концу года планирует получить вакцину от коронавируса

По его словам, вакцины от папилломавирусов человека (ПВЧ) и гриппы H1N1 также будут доступны к концу текущего года.

Он отметил, что Иран наряду с развивающимися странами работает над вакциной. "Наши достижения в этой области могут конкурировать с международными продуктами", добавил он.

"В настоящее время 3 иранских предприятия занимаются производством вакцины от ПВЧ", отметил Ватанпур.

Ранее предполагалось, что иранская вакцина от ВПЧ, которая используется для предотвращения рака шейки матки, будет произведена к концу прошлого иранского года. Однако производство этой вакцины было отложено из-за некоторых проблем, особенно распространение пандемии коронавируса.