17 июл. 2020 г., 16:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83858736
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Иран призвал ООН спасти жизни йеменских гражданских лиц

Иран призвал ООН спасти жизни йеменских гражданских лиц

Тегеран, 17 июля, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави призвал Организацию Объединенных Наций принять необходимые меры для защиты здоровья и безопасности гражданских лиц, особенно йеменских женщин и детей.

Аббас Мусави решительно осудил новое преступление, совершаемое саудовскими военными самолетами коалиции, нацеленными на свадьбы в йеменских городах Эль-Хиджа и Эль-Джауф, в результате которых погибли и получили ранения более 25 невинных женщин и детей.

«К сожалению, военные преступления коалиционных сил в Йемене продолжаются под молчанием и безразличием международного сообщества», - сказал он.

Пресс-секретарь дипломатического аппарата призвал международное сообщество и права человека любым возможным способом предотвратить продолжение этих преступлений саудовскими самолетами против Йемена.

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