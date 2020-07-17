Иран призвал ООН спасти жизни йеменских гражданских лиц

Аббас Мусави решительно осудил новое преступление, совершаемое саудовскими военными самолетами коалиции, нацеленными на свадьбы в йеменских городах Эль-Хиджа и Эль-Джауф, в результате которых погибли и получили ранения более 25 невинных женщин и детей.

«К сожалению, военные преступления коалиционных сил в Йемене продолжаются под молчанием и безразличием международного сообщества», - сказал он.

Пресс-секретарь дипломатического аппарата призвал международное сообщество и права человека любым возможным способом предотвратить продолжение этих преступлений саудовскими самолетами против Йемена.

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