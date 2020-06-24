24 июн. 2020 г., 13:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83832569
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В Иране работают 130 тыс. человек моряками

В Иране работают 130 тыс. человек моряками

Бендер-Аббас, 24 июня, ИРНА – Около 130 тыс. человек работают моряками в Иране, из которых 33 тыс. человек проживут в иранской провинции Хормозган. Об этом сообщил глава организации портов и судоходства Ирана Аллах Морад Афифи в среду.

"1,5 млн. человек в настоящее время работают моряками в мире", заявил он на церемонии по случаю международного дня моряка в порту имени Шахид Раджаи.

По его словам, 80% моряков в мире хотя бы раз пересекли воды Исламской Республики Иран.

Он также отметил, что 187 женщин работают моряками в стране, 133 из которых находятся в провинции Хормозган.

Афифи назвал большое число женщин-моряков в Хормозгане показателем значимости моря и судоходства в этой провинции.

Сегодня, 25 июня, во всем мире отмечается Международный день моряка. В Иране каждый год проходит церемония по случаю этого дня.

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