В Иране работают 130 тыс. человек моряками

"1,5 млн. человек в настоящее время работают моряками в мире", заявил он на церемонии по случаю международного дня моряка в порту имени Шахид Раджаи.

По его словам, 80% моряков в мире хотя бы раз пересекли воды Исламской Республики Иран.

Он также отметил, что 187 женщин работают моряками в стране, 133 из которых находятся в провинции Хормозган.

Афифи назвал большое число женщин-моряков в Хормозгане показателем значимости моря и судоходства в этой провинции.

Сегодня, 25 июня, во всем мире отмечается Международный день моряка. В Иране каждый год проходит церемония по случаю этого дня.