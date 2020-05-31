Внешняя торговля Ирана превысила $9 млрд

Из полученных 9 млрд. долларов стоимость экспорта составила 4 млрд 300 млн долларов, а его объем — 14,5 млн. тонн.

Основными импортерами иранской продукции стали Китай (1 млрд 190 млн. долларов), Ирак (1 млрд. 107 млн. долларов), ОАЭ (682 млн. долларов), Афганистан (341 млн. долларов) и Турция (144 млн. долларов). На эти страны приходится более 75% всего объема экспорта.

Объем иранского импорта с начала года составил 6,5 млн. тонн, а его стоимость — 5,41 млрд.

Основными поставщиками продукции в Иран стали Китай, ОАЭ, Турция, Россия и Индия.