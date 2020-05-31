Внешняя торговля Ирана превысила $9 млрд

Из полученных 9 млрд. долларов стоимость экспорта составила 4 млрд 300 млн долларов, а его объем — 14,5 млн. тонн.
Основными импортерами иранской продукции стали Китай (1 млрд 190 млн. долларов), Ирак (1 млрд. 107 млн. долларов), ОАЭ (682 млн. долларов), Афганистан (341 млн. долларов) и Турция (144 млн. долларов). На эти страны приходится более 75% всего объема экспорта.
Объем иранского импорта с начала года составил 6,5 млн. тонн, а его стоимость — 5,41 млрд.
Основными поставщиками продукции в Иран стали Китай, ОАЭ, Турция, Россия и Индия.
Тегеран, 31 мая, ИРНА – За первые две месяцы иранского 1399 года (начался 20 марта 2020 года) объем внешней торговли Ирана составил 9 млрд 341 млн. долларов. Об этом сообщил таможенной организации Ирана в воскресенье.
Из полученных 9 млрд. долларов стоимость экспорта составила 4 млрд 300 млн долларов, а его объем — 14,5 млн. тонн.
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