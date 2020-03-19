19 мар. 2020 г., 15:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83721228
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Внешняя торговля Ирана превысила 80 млрд долларов

Внешняя торговля Ирана превысила 80 млрд долларов

Тегеран, 19 марта, ИРНА - Заместитель министра промышленности Хосейн Модаррес Хиабани объявил, что внешняя торговля Ирана превысила 80 млрд долларов.

Модаррес на последнем заседании рабочей группы по развитию экспорта заявил, что в связи с беспрецедентными санкциями и ограничениями, введенными в отношении внешней торговли Ирана, статистика экспорта страны очень важна.

«Это получено благодаря усилиям частного сектора, и правительство должно также помочь сделать экспорт более процветающим, поскольку они должны работать, чтобы поддерживать экспортеров», - сказал он.

«Теперь, в связи с вспышкой коронавирусом, многие границы страны закрыты, и экспорт должен продолжать принимать это во внимание это, поэтому это должно устранить барьеры для экспортеров и продолжать экспорт, - пояснил он.

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