Внешняя торговля Ирана превысила 80 млрд долларов

Модаррес на последнем заседании рабочей группы по развитию экспорта заявил, что в связи с беспрецедентными санкциями и ограничениями, введенными в отношении внешней торговли Ирана, статистика экспорта страны очень важна.

«Это получено благодаря усилиям частного сектора, и правительство должно также помочь сделать экспорт более процветающим, поскольку они должны работать, чтобы поддерживать экспортеров», - сказал он.

«Теперь, в связи с вспышкой коронавирусом, многие границы страны закрыты, и экспорт должен продолжать принимать это во внимание это, поэтому это должно устранить барьеры для экспортеров и продолжать экспорт, - пояснил он.

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