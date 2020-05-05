5 мая 2020 г., 16:47
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Внешняя торговля Ирана с арабскими странами достигла 22 млрд. долларов

Внешняя торговля Ирана с арабскими странами достигла 22 млрд. долларов

Тегеран, 5 мая, ИРНА – Объем внешней торговли Ирана с арабскими странами на Персидском заливе и Ближнем Востоке достиг 22 млрд. долларов в прошлом иранском году (20 марта 2019 г.-21 марта 2020 г.). Об этом сообщил генеральный директор отдела арабских и африканских стран организации по развитию торговли Ирана Фарзад Пилтан.

Основными импортерами иранской продукции стали Ирак, ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт, Сирия, Ливан, Иордания и Саудовская Аравия. На эти страны экспортированы продукции стоимостью 12 млрд. 500 долларов. Стоимость импорта Ирана из указанных стран составила 9 млрд. долларов.
По его словам, стоимость экспорта из Ирана составила: Ирак (9 млрд. долларов), ОАЭ (2,5 млрд. долларов), Оман (450 млн. долларов), Катар (200 млн. долларов), Кувейт (180 млн. долларов), Сирия (160 млн. долларов), Ливан (30 млн. долларов), Иордания (21 млн. долларов) и Бахрейн (10 млн. долларов).
Стоимость импорт Ирана в прошлом году также составила: ОАЭ (8,7 млрд. долларов), Оман (167 млн. долларов), Ирак (131 млн. долларов), Иордания (21 млн. долларов), Ливан (18 млн. долларов), Катар (12 млн. долларов), Сирия (11 млн. долларов) и Бахрейн (2 млн. долларов).
Согласно данным, ОАЭ занял второе место во внешней торговли Ирана. Ирак также занял 4-е место.
 

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