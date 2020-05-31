31 мая 2020 г., 13:31
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News Code: 83805996
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В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 55 минут

В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 55 минут

Тегеран, 31 мая. ИРНА — Иранские ученые разработали тест-систему для выявления коронавируса с использованием слюны пациента.

Инновация, разработанная инновационной компанией «Саламат-яр Бехешт Даян» позволяет определить наличие или отсутствие коронавирусной инфекции в течение 55 минут с использованием слюны пациента.

Директор инновационной компании Амир Аббас Эсмаил-заде заявил, что в настоящее время Азербайджан, Турция, Румыния, Испания и Великобритания заинтересованы в приобретении иранских тест-систем для диагностики коронавируса.

"Молекулярный набор был разработан методом real-time pcr, который может обнаружить коронавирус в слизистой оболочке пациента в кратчайшие сроки", сказал Эсмаил-заде.

Он добавил, что инновация позволяет проводить анализ в упрощенном режиме, для его выполнения не нужно сложное оборудование. "Тест на коронавирус можно провести самостоятельно. Это происходит при взятии мазка из носоглотки", уточнил он.

Эсмаил-заде точность иранских тест-систем в 2,5-10 раз выше, чем у импортных наборов.

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