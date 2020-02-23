Число иранских вузов увеличилось в рейтинге ISC

Согласно данным, в 2016 году 182 иранских вузов были в данном рейтинге.

Лишь ряд иранских лучших вузов рассматриваются в международных рейтингах, и все иранские университеты не могут присутствовать в многих рейтингах.

Рейтинг составляется по таким факторам, как: исследования, образование, международный кредит, объекты и социально-экономическая деятельность.