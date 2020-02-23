23 февр. 2020 г., 13:11
Journalist ID: 2390
News Code: 83687107
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Число иранских вузов увеличилось в рейтинге ISC

Число иранских вузов увеличилось в рейтинге ISC

Тегеран, 23 февраля, ИРНА – 192 иранских вузов и последовательных центров в 2017-2018 году вошли в рейтинг Центра науки исламского мира. Таким образом, число иранских вузов в данном рейтинге увеличилось на 5%.

Согласно данным, в 2016 году 182 иранских вузов были в данном рейтинге.
Лишь ряд иранских лучших вузов рассматриваются в международных рейтингах, и все иранские университеты не могут присутствовать в многих рейтингах.
Рейтинг составляется по таким факторам, как: исследования, образование, международный кредит, объекты и социально-экономическая деятельность.

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