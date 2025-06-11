Эслами: утверждения о невыполнении Ираном гарантийных обязательств — это большая ложь

Мохаммад Эслами сообщил журналистам, что "решение Совета управляющих в прошлом квартале обязало Генерального директора Международного агентства по атомной энергии представить всеобъемлющий доклад о ядерной программе Исламской Республики Иран. Генеральный директор выполнил эту задачу и представил свой доклад. Одновременно с этим, три европейские страны вместе с Соединенными Штатами, находясь под влиянием сионистского лобби, предложили проект резолюции и пытаются добиться её принятия".

Вице-президент подчеркнул: "Поэтому движение по этому пути и представление ложных докладов только наносит ущерб престижу и авторитету международной организации, такой как Агентство".

Касательно угроз сионистского режима в адрес Ирана, Мохаммад Эслами заявил: "Наши вооруженные силы ответят на хвастовство и пустые угрозы Израиля. Ответ иранских вооруженных сил заключается в том, что если они нацелятся на ядерные объекты Ирана, то мы также нацелимся на их ядерные объекты".