11 июн. 2025 г., 12:54
??????? ID: 85858844
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Эслами: утверждения о невыполнении Ираном гарантийных обязательств — это большая ложь

11 июн. 2025 г., 12:54
??????? ID: 85858844
Эслами: утверждения о невыполнении Ираном гарантийных обязательств — это большая ложь

Тегеран, 11 июня, ИРНА — Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил сегодня, в среду, 11 июня, после заседания кабинета министров: "Утверждение о том, что Исламская Республика Иран не выполнила своих обязательств в рамках гарантий, — это большая ложь, и нет никаких доказательств в поддержку этого. Не найдено ни одного отчета инспекторов Агентства, который бы указывал на сопротивление или препятствование Ирана выполнению их обязанностей".

Мохаммад Эслами сообщил журналистам, что "решение Совета управляющих в прошлом квартале обязало Генерального директора Международного агентства по атомной энергии представить всеобъемлющий доклад о ядерной программе Исламской Республики Иран. Генеральный директор выполнил эту задачу и представил свой доклад. Одновременно с этим, три европейские страны вместе с Соединенными Штатами, находясь под влиянием сионистского лобби, предложили проект резолюции и пытаются добиться её принятия".

Вице-президент подчеркнул: "Поэтому движение по этому пути и представление ложных докладов только наносит ущерб престижу и авторитету международной организации, такой как Агентство".

Касательно угроз сионистского режима в адрес Ирана, Мохаммад Эслами заявил: "Наши вооруженные силы ответят на хвастовство и пустые угрозы Израиля. Ответ иранских вооруженных сил заключается в том, что если они нацелятся на ядерные объекты Ирана, то мы также нацелимся на их ядерные объекты".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

??? ???????????

You are replying to: .