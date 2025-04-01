Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате воздушного нападения израильского противника на здание в южной части страны погибли три человека, в том числе женщина, и семь человек получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Израиль ударил по южному Ливану; 10 убитых и раненых
1 апр. 2025 г., 12:16
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Тегеран, 1 апреля, ИРНА - В результате бомбардировки жилого дома в южном Ливане израильской армией 10 человек погибли и получили ранения.
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