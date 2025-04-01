Международная амнистия: Нетаньяху должен быть арестован и передан в Гаагский суд

Международная амнистия добавила, что Нетаньяху обвиняется в совершении военных преступлений и использовании голода в качестве оружия войны в секторе Газа, а также в преднамеренном нападении на гражданских лиц и совершении преступлений против человечности.

Международная амнистия предупредила, что любая поездка Биньямина Нетаньяху в страны-члены Международного уголовного суда без его ареста будет поощрять израильский режим к продолжению совершения преступлений.

Офис премьер-министра израильского режима объявил, что Нетаньяху, премьер-министр этого режима, должен отправиться в Венгрию в среду с четырехдневным официальным визитом.