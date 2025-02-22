ООН выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками Израиля на оккупированный Западный берег

«Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) продолжает следить за ситуацией на Западном берегу и выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися операциями израильских сил на севере, которые являются самыми продолжительными с начала 2000-х годов», - заявил журналистам в пятницу по местному времени официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Ссылаясь на данные УКГВ, Дюжаррик заявил, что «насилие со стороны поселенцев продолжается», добавив, что Управление ООН по правам человека зарегистрировало 34 инцидента с 11 по 17 февраля – в среднем около 5 случаев в день, совершенных незаконными израильскими поселенцами.

Он сообщил, что в результате многократных нападений израильских поселенцев в прошлом году около 40 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома вблизи деревни Аль-Минья в Вифлееме.