Хакеры получили доступ к самым охраняемым секретам израильской полиции

По данным 12 канала Израиля, группа хакеров “Handala Hack” заявила в своем Telegram-канале, что взломала сайт полиции Израиля. “Самопровозглашенные хранители порядка в Израиле, ваша самоуверенность — ваша слабость, — написали они. — Вы действительно верили, что ваши цифровые крепости неприступны? Что ваши брандмауэры, протоколы и иллюзии безопасности защитят вас? Как наивно. Сегодня мы стоим перед вами не как угроза, а как зеркало — отражение вашей уязвимости”.

Хакерам удалось похитить 2,1 терабайта данных, включая персональные досье, списки оружия, медицинские и психологические профили, разрешения на владение оружием и документы, удостоверяющие личность. "350 000 документов, тщательно извлеченных, теперь доступны всему миру”, заявили хакеры.