31 дек. 2024 г., 15:51
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Новости ID: 85706401
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Верховный лидер: мы должны удвоить нашу тщательность, усилия и инициативу в сфере СМИ

31 дек. 2024 г., 15:51
Новости ID: 85706401
Верховный лидер: мы должны удвоить нашу тщательность, усилия и инициативу в сфере СМИ

Тегеран, 31 декабря. ИРНА — В своем послании к участникам заседания «Горизонты преобразования национального телевидения» Верховный лидер Исламской Республики Иран, аятолла Али Хаменеи, акцентировал внимание на значении средств массовой информации в условиях современных мировых вызовов.

Встреча прошла с участием главы государственной телерадиокомпании Ирана Пеймана Джебели. В своем обращении аятолла Хаменеи отметил, что способность СМИ доносить информационные послания и правильно освещать события является более важным фактором, чем военные средства, в определении исхода современных конфликтов.

В заключение, Верховный лидер призвал к повышению уровня внимательности, усилий и инновационного подхода в сфере медиаполитики, подчеркивув важность активного участия в информационных войнах и достижения эффективных результатов.

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