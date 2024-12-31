Верховный лидер: мы должны удвоить нашу тщательность, усилия и инициативу в сфере СМИ

Встреча прошла с участием главы государственной телерадиокомпании Ирана Пеймана Джебели. В своем обращении аятолла Хаменеи отметил, что способность СМИ доносить информационные послания и правильно освещать события является более важным фактором, чем военные средства, в определении исхода современных конфликтов.

В заключение, Верховный лидер призвал к повышению уровня внимательности, усилий и инновационного подхода в сфере медиаполитики, подчеркивув важность активного участия в информационных войнах и достижения эффективных результатов.