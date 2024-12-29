Лавров: договор о стратегическом партнерстве России и Ирана готов к подписанию

"Новый "большой" договор, текст которого уже давно готов и согласован сторонами, носит комплексный, долгосрочный и "всепогодный" характер и в этом смысле не требует каких-либо корректировок", - сказал министр.

По словам Лаврова, в новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

"Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем, в числе прочего, уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам", - сказал он.

Министр добавил, что в той или иной мере это сотрудничество ведётся и сейчас, однако подписание договора, которое, как рассчитывает российская сторона, состоится в ходе ближайшего контакта на высшем уровне уже скоро, откроет дополнительные возможности для дальнейшего расширения российско-иранского партнерства на приоритетных направлениях.