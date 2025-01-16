В Дженине число погибших за последние сутки выросло до 11

Тела пяти погибших в результате бомбардировки лагеря беженцев Дженин, который в среду вечером был атакован самолетами израильского режима, были доставлены в государственную больницу Дженина.

Палестинское общество Красного Полумесяца в своем заявлении сообщило, что в результате бомбардировки части лагеря беженцев Дженин, проведенной истребителями израильской армии, бригады этой организации доставили в больницу двух раненых, состояние которых оценивается как тяжелое.

С гибелью этих пяти палестинских граждан, число погибших в лагере беженцев Дженин за последние 24 часа возросло до 11 человек. Ранее израильские военные также убили 6 палестинских граждан, разбомбив жилой дом в лагере беженцев Дженин.