16 янв. 2025 г., 13:36
Journalist ID: 5621
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В Дженине число погибших за последние сутки выросло до 11

16 янв. 2025 г., 13:36
??????? ID: 85721465
В Дженине число погибших за последние сутки выросло до 11

Тегеран, 16 января, ИРНА – В результате бомбардировки лагеря беженцев Дженин, осуществленной военными самолетами израильского режима за последние 24 часа, число жертв достигло 11 человек.

Тела пяти погибших в результате бомбардировки лагеря беженцев Дженин, который в среду вечером был атакован самолетами израильского режима, были доставлены в государственную больницу Дженина.

Палестинское общество Красного Полумесяца в своем заявлении сообщило, что в результате бомбардировки части лагеря беженцев Дженин, проведенной истребителями израильской армии, бригады этой организации доставили в больницу двух раненых, состояние которых оценивается как тяжелое.

С гибелью этих пяти палестинских граждан, число погибших в лагере беженцев Дженин за последние 24 часа возросло до 11 человек. Ранее израильские военные также убили 6 палестинских граждан, разбомбив жилой дом в лагере беженцев Дженин.

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