ХАМАС: соглашение о перемирии является результатом сопротивления палестинского народа и бойцов Сопротивления

«Соглашение о прекращении огня и завершении войны в Газе является достижением для палестинского народа, Сопротивления, исламской уммы и свободолюбивых людей по всему миру, а также поворотным моментом на пути борьбы с врагом для достижения целей народа в стремлении к свободе и возвращению на родину», - отмечается в заявлении ХАМАС.

«Это соглашение вытекает из ответственности этого движения перед терпеливыми и стойкими жителями Газы за прекращение агрессии и войны со стороны сионистского врага против этого населения, а также за остановку потока кровопролитий, массовых убийств и геноцида, которые осуществляются против них», - сказано в документе.

ХАМАС в своем заявлении выразил благодарность всем, кто в арабском, исламском и международном сообществах проявил солидарность с Газой и поддержал палестинский народ, а также сыграл важную роль в разоблачении преступлений сионистского врага и в содействии прекращению войны.