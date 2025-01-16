Леонид Слуцкий: соглашение между Ираном и Россией является дорожной картой, внимание будет уделено экономике

Каково значение Всеобъемлющего соглашения между Ираном и Россией в региональном и международном плане?

Соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном станет важным шагом как в контексте двусторонних отношений, так и региональной и международной повестки. В том числе в вопросах обеспечения безопасности и сбалансированного сотрудничества. Иран и Россия играют значимую роль в процессах формирования многополярного мироустройства, выстраивая взаимоотношения на основе уважения территориальной целостности и суверенитета сторон.

Ирано-российский всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве будет подписан примерно за три дня до вступления в должность нового правительства в Соединенных Штатах. Учитывая, что Тегеран и Москва критикуют одностороннюю политику Запада во главе с США, какие послания несет подписание этого соглашения в такое время?

Думаю, что не стоит привязывать подписание данного договора к определенным датам в США. Конечно, и Россия, и Иран выступают против американской гегемонии, однополярного мира, попыток диктата коллективного Запада, незаконных санкций, вмешательства во внутренние дела других стран. Но российско-иранское сотрудничество имеет гораздо более глубокие корни и может служить примером взаимоуважительного партнерства.

Некоторые пытаются сказать, что это соглашение направлено против третьих стран. Каково ваше мнение по этому поводу?

Не в наших правилах устанавливать отношения по принципу «дружба против». У России и Ирана схожие принципы — обе страны выступают за соблюдение базовых положений Устава ООН о суверенном равенстве всех без исключений наций.. Не думаю, что данное соглашение стоит трактовать как шаг против третьих стран. Данный документ — дорожная карта на будущее, который охватывает большинство аспектов сотрудничества Москвы и Тегерана.

Каковы будут следующие шаги России и Ирана по развитию отношений в каких областях?

Россия и Иран находятся в постоянном взаимодействии. Следующие шаги будут определяться, в первую очередь, подписанным соглашением. Уверен, что внимание будет сконцентрировано в экономике, в том числе транспортном и энергетическом аспектах, технологиях.