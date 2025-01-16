«В книгах напишут, что однажды группа истребила в Газе несколько тысяч женщин и детей! И все поймут, что терпение народа, стойкость палестинского Сопротивления и фронта Сопротивления заставили сионистский режим отступить», говорится в сообщении, опубликованном на странице Верховного лидера в X, в ответ на соглашение о прекращении огня между сионистским режимом и палестинским движением ХАМАС.
Верховный лидер: стойкость палестинского Сопротивления заставила сионистский режим отступить
16 янв. 2025 г., 12:57
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Тегеран, 16 января. ИРНА - стойкость палестинского Сопротивления и фронта Сопротивления заставили сионистский режим отступить, заявил Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.
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