Верховный лидер: стойкость палестинского Сопротивления заставила сионистский режим отступить

«В книгах напишут, что однажды группа истребила в Газе несколько тысяч женщин и детей! И все поймут, что терпение народа, стойкость палестинского Сопротивления и фронта Сопротивления заставили сионистский режим отступить», говорится в сообщении, опубликованном на странице Верховного лидера в X, в ответ на соглашение о прекращении огня между сионистским режимом и палестинским движением ХАМАС.