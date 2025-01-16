Иран опроверг роль Илона Маска в освобождении итальянской журналистки

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в четверг, 16 января 2025 года, в ответ на вопросы журналистов опроверг информацию, опубликованную в американской газете, о контакте Илона Маска с Амиром Саидом Иравани, постоянным представителем Ирана при ООН, и о роли Маска в освобождении итальянской журналистки Чечилии Сала, назвав это вымыслом СМИ.

Сала, работавшая в Иране по журналистской визе, была задержана 19 декабря 2024 года за нарушение законов Исламской Республики. Она была освобождена в среду, 8 января 2025 года, после чего вернулась в Италию.