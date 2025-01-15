В преддверии перемирия Израиль наносит удары по Газе, десятки погибших на 467-й день войны

В то время как война в Газе достигла четыреста шестьдесят седьмого дня, истребители израильского режима совершили интенсивные атаки на некоторые районы сектора Газа.

Палестинские источники сообщили о мученической гибели трех палестинцев в результате бомбардировки жилого дома в лагере Аль-Бурейдж в центре Газы, а также о ранении нескольких человек в результате бомбардировки палатки в районе Аль-Маваси в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Указанные источники также сообщили о мученической гибели семи палестинцев в результате бомбардировки школы для беженцев в городе Газа, а также о бомбардировке жилых домов в районах Аз-Зейтун и Ас-Сафтави в городе Газа.

Сообщается также о гибели нескольких палестинцев при бомбардировке дома в Дейр-эль-Балахе и дома в лагере ан-Нусейрат в центре сектора Газы.