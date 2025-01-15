Пезешкиян прибыл в Душанбе, столицу Таджикистана

Президент был встречен в аэропорту Душанбе президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По прибытии в Душанбе Пезешкиян возложил венок к памятнику Исмаилу Самани на площади Самани в городе.

В четверг утром, после официальной церемонии встречи, Пезешкиян проведет переговоры со своим таджикским коллегой по двусторонним, региональным и международным вопросам.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи, министр нефти Мохсен Пакнежад, министр экономики Абдолнасер Хамати, министр сельского хозяйства Голамреза Нури Газалче, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами, министр энергетики Аббас Али-Абади, министр дорог и городского строительства госпожа Фарзане Садек и глава Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин сопровождают Медицинского в его поездке в Таджикистан и Россию.