Иранское Министерство иностранных дел приветствует соглашение о прекращении огня в Газе

В документе отмечается, что этот успех стал результатом стойкости и мужества жителей Газы, которые оказали достойное сопротивление одной из самых суровых форм геноцида и насильственного перемещения населения в истории. Министерство выразило свои поздравления всем сторонникам палестинского сопротивления как на местном, так и на международном уровнях.

«Режим Израиля на протяжении более 15 месяцев систематически нарушал основные принципы международного права и права человека, продолжая осуществлять проект колониального уничтожения палестинского народа, поддерживаемый или оставленным без внимания мировыми державами», — говорится в заявлении.

Министерство также указало на ужасающие последствия агрессивной политики Израиля, включая массовые убийства, разрушение критически важной инфраструктуры, нападения на больницы и школы, а также на преследования журналистов и медработников.

В заключение министр иностранных дел Ирана призвал международное сообщество обратить пристальное внимание на нарушения прав человека в Западном берегу и неотложно принимать меры против агрессивных действий Израиля, включая необходимость привлечения к ответственности его руководителей за международные преступления.