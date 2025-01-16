Началось строительство крупнейшей солнечной электростанции в Иране

Электростанция будет расположена рядом с электростанцией Шахид Мофтех и потребует инвестиций в размере 50 триллионов риалов. Проект осуществляется на территории площадью 240 гектаров.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию солнечная электростанция сможет производить до 318 гигаватт-часов электроэнергии в год. Это обеспечит экономию около 100 миллионов кубометров ископаемого топлива ежегодно, что является значительным шагом к удовлетворению энергетических потребностей региональных промышленных предприятий и заботе об охране окружающей среды.

Кроме того, запуск данной инфраструктуры поможет предотвратить выбросы около 190 тысяч тонн парниковых газов в год, что является важным вкладом в глобальную борьбу с изменением климата.

Данный проект не только положительно скажется на местной экономике, но и станет символом устойчивого развития и внедрения возобновляемых источников энергии в Иране.