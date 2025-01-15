15 янв. 2025 г., 12:21
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Движение палестинских моджахедов: блокада лагеря Дженин служит исключительно интересам сионистского врага

15 янв. 2025 г., 12:21
??????? ID: 85720415
Движение палестинских моджахедов: блокада лагеря Дженин служит исключительно интересам сионистского врага

Тегеран, 15 января, ИРНА – Движение палестинских моджахедов в своем официальном заявлении квалифицировало блокаду лагеря беженцев Дженин, осуществляемую силами Палестинской национальной администрации, как действие, приносящее выгоду сионистскому врагу.

Движение палестинских моджахедов, реагируя на бомбардировку лагеря Дженин, осуществленную силами сионистского режима, в своем заявлении отметило, что «эта бомбардировка является частью непрекращающегося геноцида, который осуществляет сионистский режим в отношении палестинского народа во всех регионах».

«Бомбардировка лагеря беженцев Дженин служит подтверждением того, что сионистский враг является врагом всех слоев палестинского народа и стремится к ликвидации его идеалов и элементов силы», - говорится в документе.

В данном заявлении движение палестинских моджахедов, подчеркнув, что преследование палестинских бойцов и блокада лагеря Дженин лишь способствуют сионистскому врагу, стремящемуся к истреблению всех палестинцев, обратилось к Палестинской национальной администрации с призывом прекратить блокаду указанного лагеря и, действуя в соответствии с разумом и логикой, занять позицию на стороне народа.

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