Движение палестинских моджахедов: блокада лагеря Дженин служит исключительно интересам сионистского врага

Движение палестинских моджахедов, реагируя на бомбардировку лагеря Дженин, осуществленную силами сионистского режима, в своем заявлении отметило, что «эта бомбардировка является частью непрекращающегося геноцида, который осуществляет сионистский режим в отношении палестинского народа во всех регионах».

«Бомбардировка лагеря беженцев Дженин служит подтверждением того, что сионистский враг является врагом всех слоев палестинского народа и стремится к ликвидации его идеалов и элементов силы», - говорится в документе.

В данном заявлении движение палестинских моджахедов, подчеркнув, что преследование палестинских бойцов и блокада лагеря Дженин лишь способствуют сионистскому врагу, стремящемуся к истреблению всех палестинцев, обратилось к Палестинской национальной администрации с призывом прекратить блокаду указанного лагеря и, действуя в соответствии с разумом и логикой, занять позицию на стороне народа.