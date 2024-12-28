Молчание соответствующих международных организаций в отношении преступлений израильского режима влечёт за собой их ответственность: Багаи

Эсмаил Багаи, представитель МИД, самым решительным образом осудил нападение израильских военных на больницу Камаль Адван и её поджог как новейший пример военного преступления, преступления против человечности и вопиющего нарушения прав и норм международного права. Он заявил, что это преступление совершено с целью полного уничтожения системы здравоохранения в Газе и лишения раненых и больных детей, женщин и мужчин доступа к минимальным медицинским услугам.

Представитель МИД, отметив, что больница Камаль Адван была одним из последних полуфункционирующих медицинских центров на севере Газы, назвал нападение оккупантов на эту больницу, насильственную эвакуацию пациентов и медицинского персонала, а также подрыв больницы отвратительным военным преступлением и частью продолжающегося геноцида в оккупированной Палестине.

Он подчеркнул, что молчание соответствующих международных организаций в отношении этого преступления неоправданно и влечёт за собой их международную ответственность.