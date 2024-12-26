Израильский офицер погиб в секторе Газа

Имя этого израильского офицера – Амит Леви, он был убит прошлой ночью в среду в результате инцидента с нарушением безопасности в секторе Газа.
Этот сионистский майор был поражен палестинским снайпером в районе оси Нецарим в центре сектора Газа.
Тегеран, 26 декабря, ИРНА – Армейское радио сионистского режима со ссылкой на военный источник сообщило, что в результате продолжающихся столкновений в секторе Газа погиб израильский офицер в звании майора.
Имя этого израильского офицера – Амит Леви, он был убит прошлой ночью в среду в результате инцидента с нарушением безопасности в секторе Газа.
Этот сионистский майор был поражен палестинским снайпером в районе оси Нецарим в центре сектора Газа.
Тегеран, 26 декабря, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел заявил,…
Тегеран, 25 декабря. ИРНА — Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских…
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