26 дек. 2024 г., 14:32
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израильский офицер погиб в секторе Газа

26 дек. 2024 г., 14:32
??????? ID: 85701446
Израильский офицер погиб в секторе Газа

Тегеран, 26 декабря, ИРНА – Армейское радио сионистского режима со ссылкой на военный источник сообщило, что в результате продолжающихся столкновений в секторе Газа погиб израильский офицер в звании майора.

Имя этого израильского офицера – Амит Леви, он был убит прошлой ночью в среду в результате инцидента с нарушением безопасности в секторе Газа.

Этот сионистский майор был поражен палестинским снайпером в районе оси Нецарим в центре сектора Газа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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