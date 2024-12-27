Ульянов рассказал о прогрессе в диалоге Ирана и МАГАТЭ

"Сказать, что никакого прогресса в диалоге между Ираном и МАГАТЭ нет, было бы неверным, хотя движение носит ограниченный характер и постоянно сталкивается с определёнными препятствиями. Важным моментом в последнее время стал визит гендиректора МАГАТЭ в Иран в середине ноября, в ходе которого Рафаэль Гросси встретился с руководством ИРИ, а также посетил ряд ядерных объектов, в том числе выходящих за рамки соглашения между Ираном и МАГАТЭ о применении гарантий", - сказал Ульянов.

По его словам, эта поездка позволила наладить контакт с новым правительством страны, а также выйти в целом на важные договоренности, которые, среди прочего, предполагали, что Иран не будет наращивать объемы урана с обогащением до 60%, рост которых вызывает особую озабоченность у западных стран.

"Однако эти же самые западные страны, в частности, США, Великобритания, Германия и Франция, вместо того, чтобы эти понимания поддержать и сформировать благоприятную атмосферу для их реализации, пошли по деструктивному пути, инициировав на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в ноябре очередную антииранскую резолюцию, которая была принята западным большинством в Совете. Естественно, в таких политических условиях Иран не только не смог выполнить договоренности с гендиректором, но и пошел на увеличение темпов наработки 60% урана", - пояснил дипломат.