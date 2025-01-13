13 янв. 2025 г., 20:26
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Сообщения Кремля о предстоящем официальном визите Пезешкияна в Москву

13 янв. 2025 г., 20:26
??????? ID: 85719318
Сообщения Кремля о предстоящем официальном визите Пезешкияна в Москву

Тегеран, 13 января, ИРНА - Кремль объявил, что Владимир Путин, президент России, встретится и проведет переговоры с Масудом Пезешкияном, президентом Исламской Республики Иран, который прибудет в Москву с официальным визитом в пятницу, 18 января.

В заявлении Кремля от вторника говорится, что ожидается обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, гуманитарной сферы, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в ходе переговоров Путина и Пезешкияна.

Кремль добавил, что по завершении переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкияна подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и выступят перед представителями СМИ.

Ранее представитель МИД заявил, что поездка президента в Россию является очень важным событием, которое состоится сразу после визита господина Пезешкиян в Таджикистан.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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