Сообщения Кремля о предстоящем официальном визите Пезешкияна в Москву

В заявлении Кремля от вторника говорится, что ожидается обсуждение перспектив дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в области торговли и инвестиций, транспорта и логистики, гуманитарной сферы, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в ходе переговоров Путина и Пезешкияна.

Кремль добавил, что по завершении переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкияна подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и выступят перед представителями СМИ.

Ранее представитель МИД заявил, что поездка президента в Россию является очень важным событием, которое состоится сразу после визита господина Пезешкиян в Таджикистан.