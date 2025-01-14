Армия Йемена поразила важные объекты сионистского режима в Яффе

Представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сариа в заявлении сообщил, что в ходе успешной военной операции вооруженные силы Йемена с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" атаковали ключевой объект сионистского режима в оккупированном районе Яффы. Операция, по его словам, достигла своей цели благодаря милости Всевышнего.

Согласно сообщению Сариа, военно-воздушные силы Йемена в ходе очередной операции с применением четырех беспилотных летательных аппаратов нанесли поражение другим критически важным объектам в районе Яффы. Данная операция также завершилась полным успехом.

Сообщается, что несколько часов назад в Яффе была проведена третья по счету операция Йемена. Ракетные войска вооруженных сил Йемена, используя гиперзвуковую баллистическую ракету типа "Палестина-2", осуществили военную операцию, нацеленную на Министерство обороны Израиля.