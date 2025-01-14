Лавров: договор о партнерстве с Ираном не направлен против других стран

"Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер, нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность", - сказал Лавров в ответ на корреспондента ИРНА на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.