Спутники «Zafar-2» и «Paya» будут запушены весной 2025 года

Хасан Саларие в понедельник на пресс-конференции, представляя отчет о ходе реализации космических проектов, заявил, что запуск этих двух спутников планировался на декабрь этого года, но был немного отложен.

Он отметил, что в период празднования победы Исламской революции состоится несколько презентаций, в том числе модернизированного спутника «Pars 1» и первого образца спутника «Pars 2».

Саларие, говоря о спутнике связи «Navak», заявил, что этот спутник предназначен для тестирования спутниковой связи на большой высоте и будет представлен в дни празднования победы Исламской революции.

Он объяснил, что спутник «Navak» впервые будет выведен на сильно вытянутую эллиптическую орбиту с целью тестирования связи на большой высоте.

Глава космического агентства Ирана, рассказывая о последних действиях по запуску живых существ в космос, заявил, что идет процесс проектирования и производства новых иранских биокапсул, в том числе двух капсул весом 500 и 1000 килограммов.

Саларие заявил, что две важные наземные станции управления и приема изображений в Сальмасе и Ченаране будут введены в эксплуатацию к 2024 году.

Глава космического агентства страны, заявив, что Иран входит в десятку ведущих стран по космическим инфраструктурам и запускам спутников, подчеркнул, что нельзя почивать на лаврах, поскольку наука постоянно развивается, и даже наши соседи делают значительные инвестиции в космическую отрасль, поэтому если мы остановимся на достигнутом, мы неизбежно отстанем.