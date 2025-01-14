Ракетный удар из Йемена привел к ранениям 11 израильтян

Согласно информации, предоставленной сионистской газетой The Jerusalem Post, 11 израильтян получили ранения во время эвакуации в укрытия в связи с угрозой ракетного удара, осуществленного из Йемена. Газета также отметила, что экстренные медицинские службы оказали помощь пострадавшим.

Израильская армия сегодня утром сообщила о попытках систем противовоздушной обороны перехватить ракету, выпущенную из Йемена, и в заявлении утверждала, что эта ракета, вероятно, была сбита. В то же время, представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сариа сообщил о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по ключевому объекту в оккупированной Яффе.