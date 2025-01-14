14 янв. 2025 г., 14:17
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Новости ID: 85719714
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Ракетный удар из Йемена привел к ранениям 11 израильтян

14 янв. 2025 г., 14:17
Новости ID: 85719714
Ракетный удар из Йемена привел к ранениям 11 израильтян

Тегеран, 14 января, ИРНА – В результате бегства в укрытия из-за страха перед ракетой, выпущенной из Йемена, 11 израильтян получили ранения, сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

Согласно информации, предоставленной сионистской газетой The Jerusalem Post, 11 израильтян получили ранения во время эвакуации в укрытия в связи с угрозой ракетного удара, осуществленного из Йемена. Газета также отметила, что экстренные медицинские службы оказали помощь пострадавшим.

Израильская армия сегодня утром сообщила о попытках систем противовоздушной обороны перехватить ракету, выпущенную из Йемена, и в заявлении утверждала, что эта ракета, вероятно, была сбита. В то же время, представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сариа сообщил о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по ключевому объекту в оккупированной Яффе.

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