Министр обороны: Армия способна захватить небо

В понедельник, на церемонии пополнения армии 1000 беспилотников, генерал-майор Азиз Насирзаде, поздравив с благословенным рождением имама Али, сказал: «между оборонной промышленностью и армией Ирана установилось очень эффективное и продуктивное сотрудничество, и пополнение 1000 стратегических беспилотников является результатом этой координации».

Он добавил: «Иранская армия достигла значительного прогресса в использовании беспилотников и использует разнообразные беспилотники и соответствующие стратегии с уникальными изобретениями и инновациями в своих четырех родах войск: сухопутных, воздушных, морских и ПВО».

Министр обороны и тыла вооруженных сил заявил: «беспилотники, используемые в оборонительных и комбинированных операциях, — это беспилотники, способные взлетать и садиться на море, или беспилотники, используемые для интеллектуализации и поддержки операций сухопутных войск, а также беспилотники, принятые на вооружение сегодня, создали потенциал в армии Ирана, который при необходимости может захватить небо и нанести сокрушительные удары по врагу».

Он добавил: «то, что демонстрируется на учениях, — это лишь та часть наших возможностей, которую можно показать; у нас также есть удивительное и неожиданное оборудование, и если потребуется, оно будет использовано нашими вооруженными силами».