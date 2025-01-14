Песков: РФ придает большое значение подписанию договора о партнерстве с Ираном

Тегеран, 14 января. ИРНА - Россия придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкианподпишут после переговоров 17 января Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подписание этого договора - это очень важная составляющая предстоящего визита господина Пезешкиана, для нас это очень важное событие, придаем этому большое значение. Действительно будет подписан этот договор, также лидеры выступят с заявлениями для средств массовой информации", - сказал Песков журналистам.

Песков также отметил, что переговоры состоятся в Кремле.