Бен Гвир: соглашение о прекращении огня является капитуляцией Израиля перед ХАМАС

Он заявил, что выступает против соглашения о прекращении огня и прекращения "геноцидной войны" в секторе Газа, утверждая, что такое соглашение будет означать капитуляцию Израиля перед ХАМАС.

В своем видеообращении в социальных сетях Итамар Бен Гвир призвал коллегу министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича поддержать его позицию и отойти от кабмина, если соглашение о прекращении огня будет финализировано, так как это, по его словам, будет являться капитуляцией перед ХАМАС.

Бен Гвир, выглядя крайне взволнованным, обратился к Смотричу с предложением пойти к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и сообщить ему о своем намерении покинуть кабинет, если он подпишет данное соглашение.