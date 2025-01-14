14 янв. 2025 г., 17:14
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85719809
T T
0 Persons

Бен Гвир: соглашение о прекращении огня является капитуляцией Израиля перед ХАМАС

14 янв. 2025 г., 17:14
Новости ID: 85719809
Бен Гвир: соглашение о прекращении огня является капитуляцией Израиля перед ХАМАС

Тегеран, 14 января. ИРНА — Министр внутренней безопасности Израиля, известный своей радикальной позицией, выразил недовольство по поводу достигнутого прогресса в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которые проходят при посредничестве Египта, Катара и США.

Он заявил, что выступает против соглашения о прекращении огня и прекращения "геноцидной войны" в секторе Газа, утверждая, что такое соглашение будет означать капитуляцию Израиля перед ХАМАС.

В своем видеообращении в социальных сетях Итамар Бен Гвир призвал коллегу министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича поддержать его позицию и отойти от кабмина, если соглашение о прекращении огня будет финализировано, так как это, по его словам, будет являться капитуляцией перед ХАМАС.

Бен Гвир, выглядя крайне взволнованным, обратился к Смотричу с предложением пойти к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и сообщить ему о своем намерении покинуть кабинет, если он подпишет данное соглашение.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .