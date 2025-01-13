Оперу «Мовлави» посмотрели 7500 человек

Опера «Мовлави», продюсером которой выступили Национальная оперная группа Аран и Культурный фонд Родаки, была представлена на сцене Театра Фердоуси с 22 ноября и завершилась 10 января.

Опера «Мовлави» является третьим репертуаром театра кукол Аран, который был исследован, написан, спроектирован, освещен и поставлен Гарибпуром. Премьера оперы состоялась в феврале 2009 года, а последняя постановка — в 2019 году на сцене Театра Фердоуси.

Композитором оперы является Бехзад Абди, дирижером — Владимир Сиренко, а оркестровое сопровождение обеспечивал Национальный оркестр Украины.