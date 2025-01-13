13 янв. 2025 г., 18:52
??????? ID: 85719248
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Оперу «Мовлави» посмотрели 7500 человек

13 янв. 2025 г., 18:52
??????? ID: 85719248
Оперу «Мовлави» посмотрели 7500 человек

Тегеран, 13 января, ИРНА - Опера «Мовлави», поставленная на сцене Театра Фердоуси Бехрузом Гарибпуром, была продлена из-за большого интереса публики и за время 51 успешного спектакля собрала более 7500 зрителей.

Опера «Мовлави», продюсером которой выступили Национальная оперная группа Аран и Культурный фонд Родаки, была представлена на сцене Театра Фердоуси с 22 ноября и завершилась 10 января.

Опера «Мовлави» является третьим репертуаром театра кукол Аран, который был исследован, написан, спроектирован, освещен и поставлен Гарибпуром. Премьера оперы состоялась в феврале 2009 года, а последняя постановка — в 2019 году на сцене Театра Фердоуси.

Композитором оперы является Бехзад Абди, дирижером — Владимир Сиренко, а оркестровое сопровождение обеспечивал Национальный оркестр Украины.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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