Мохаджерани: возобновление работы иранского посольства зависит от действий сирийских властей

На еженедельной пресс-конференции она отметила, что Иран будет принимать решения, исходя из текущей политической ситуации и позиций действующих в Сирии политических сил. «Ситуация в Сирии на данный момент остается неопределенной», — добавила она.

Также представитель правительства выразила сомнение в том, как и с какой целью некоторые страны внезапно изменили свою позицию относительно Сирии, подчеркнув, что Исламская Республика Иран примет решение о восстановлении работы посольства, основываясь на действиях сирийских властей.