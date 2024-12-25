25 дек. 2024 г., 16:11
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Мохаджерани: возобновление работы иранского посольства зависит от действий сирийских властей

25 дек. 2024 г., 16:11
??????? ID: 85700663
Мохаджерани: возобновление работы иранского посольства зависит от действий сирийских властей

Тегеран, 25 декабря. ИРНА — В ответ на неверные толкования ей высказываний о возможности открытия иранского посольства в Сирии, представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани уточнила, что решение по этому вопросу будет принято с учетом поведения и действий сирийского руководства.

На еженедельной пресс-конференции она отметила, что Иран будет принимать решения, исходя из текущей политической ситуации и позиций действующих в Сирии политических сил. «Ситуация в Сирии на данный момент остается неопределенной», — добавила она.

Также представитель правительства выразила сомнение в том, как и с какой целью некоторые страны внезапно изменили свою позицию относительно Сирии, подчеркнув, что Исламская Республика Иран примет решение о восстановлении работы посольства, основываясь на действиях сирийских властей.

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