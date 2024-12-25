Замглавы МИД Ирана назвал задержание Мохаммада Резы Нури произвольным

«Заявления и обвинения Министерства юстиции США в отношении иранского гражданина Мохаммада Резы Нури, заключенного в Ираке, являются безосновательными, не подкреплены достоверными доказательствами и не имеют законных оснований. Задержание господина Нури является примером произвольного задержания», - написал иранский дипломат в сообщении, размещенном в соцсети Х.

«Мы считаем своей неотъемлемой обязанностью защиту прав иранских граждан по всему миру и продолжим настойчиво добиваться возвращения этого иранского гражданина на родину и воссоединения с семьей», - добавил он.