«Парк миниатюр» в Хамадане

Развлекательно-туристический комплекс «Мини-мир» в Малаейре, занимающий площадь 48 гектаров, является первым подобным комплексом на Ближнем Востоке и в настоящее время считается туристическим центром западной части страны и провинции Хамадан.

journalistشهرام مومنی نوکنده
24 дек. 2024 г., 21:04

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