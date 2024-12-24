«Парк миниатюр» в Хамадане

Развлекательно-туристический комплекс «Мини-мир» в Малаейре, занимающий площадь 48 гектаров, является первым подобным комплексом на Ближнем Востоке и в настоящее время считается туристическим центром западной части страны и провинции Хамадан.
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