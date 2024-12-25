25 дек. 2024 г., 13:34
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Представитель МИД Ирана поздравил с Рождеством Христовым

25 дек. 2024 г., 13:34
??????? ID: 85700465
Представитель МИД Ирана поздравил с Рождеством Христовым

Тегеран, 25 декабря. ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в сообщении, опубликованном в соцсетях поздравил всех христиан мира, особенно своих соотечественников, с Рождеством Христовым.

он подчеркнул, что этот праздник представляет собой прекрасную возможность для напоминания о божественных учениях Иисуса Христа, которые призывают к справедливости, миру и доброте. Он также отметил, что Иран гордится своей богатой историей сосуществования и взаимопонимания между различными религиями и культурами, а также высоко ценит общее наследие авраамических и мировых религий.

Это поздравление подчеркивает дух мирного сосуществования и уважения к различным вероисповеданиям, присущему современному обществу Ирана.

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