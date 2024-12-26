26 дек. 2024 г., 05:43
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Йеменские дроны нанесли удары по жизненным целям Израиля

26 дек. 2024 г., 05:43
??????? ID: 85700981
Йеменские дроны нанесли удары по жизненным целям Израиля

Тегеран, 26 декабря. ИРНА -  По заявлению вооруженных сил Йемена, были проведены две отдельные операции, направленные против Израиля, в результате которых были атакованы жизненно важные позиции сионистского режима на оккупированных палестинских территориях.

Согласно информации, предоставленной сайтом движения «Ансар Алла» Йемена, атакам подверглись район Яффа и промышленная зона Ашкелон. В заявлении йеменских вооруженных сил указано, что оба дрона успешно поразили намеченные цели.

Операции стали частью пятой фазы кампании в поддержку угнетенных жителей Палестины и их сопротивления, а также в ответ на израильские атаки в Газе.

 «С помощью Господа Всевышнего мы будем продолжать поддерживать и защищать угнетенный палестинский народ. Наши операции не прекратятся, пока агрессия против Газы не будет остановлена и блокада не будет снята», - говорится в заявлении ­­ВС Йемена.

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