Йеменские дроны нанесли удары по жизненным целям Израиля

Согласно информации, предоставленной сайтом движения «Ансар Алла» Йемена, атакам подверглись район Яффа и промышленная зона Ашкелон. В заявлении йеменских вооруженных сил указано, что оба дрона успешно поразили намеченные цели.

Операции стали частью пятой фазы кампании в поддержку угнетенных жителей Палестины и их сопротивления, а также в ответ на израильские атаки в Газе.

«С помощью Господа Всевышнего мы будем продолжать поддерживать и защищать угнетенный палестинский народ. Наши операции не прекратятся, пока агрессия против Газы не будет остановлена и блокада не будет снята», - говорится в заявлении ­­ВС Йемена.