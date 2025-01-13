Багаи: Министр иностранных дел посетит Нью-Йорк с визитом

На этой неделе на своей пресс-конференции, Багаи, отвечая на первый вопрос о предстоящей важной поездке Президента в Таджикистан и Россию, рассказал подробности поездки в Россию и положения всеобъемлющего соглашения: «Эта поездка очень важна, она начнётся в конце этой недели с Таджикистана, после чего президент отправится в Россию».

В отношении поездки в Россию спикер МИД сказал: «Поездка в Россию также очень важна и состоится сразу после поездки в Таджикистан. Что касается содержания соглашения, я давал объяснения на прошлой неделе. Это соглашение, или соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, обсуждалось и обменивалось между двумя сторонами в течение трёх-четырёх последних лет и было завершено летом этого года. Соглашение охватывает очень широкий спектр вопросов, включая экономические, транспортные, энергетические, здравоохранительные и сельскохозяйственные сектора, сотрудничество в борьбе с общими проблемами, сотрудничество в деле снижения последствий стихийных бедствий, борьбу с организованной преступностью, борьбу с терроризмом, а также в промышленных областях, совместные инвестиции, транспорт и логистику (автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской транспорт), обмен опытом и техническими знаниями в областях, затронутых в этом соглашении».

На вопрос ИРНА о предстоящей на следующей неделе встрече на уровне министров иностранных дел по палестинскому вопросу и региональным событиям в Нью-Йорке, и о том, будет ли присутствовать на ней министр иностранных дел Ирана или другой представитель Исламской Республики Иран, Багаи ответил: «В следующий вторник состоится заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку с фокусом на палестинский вопрос и Газу, продолжающееся уничтожение и преступления Израиля под председательством Алжира. Исламская Республика Иран приглашена на это заседание. Многие страны, особенно из региона, будут участвовать на уровне министров. От Исламской Республики Иран будет присутствовать Аракчи».

Представитель Министерства иностранных дел по поводу позиции Исламской Республики Иран в отношении переговоров с США заявил: «Наша позиция в отношении диалога и переговоров неизменна. Мы никогда не покидали стол переговоров. Сегодня и завтра в Женеве проходят переговоры между Ираном и Европой по целому ряду вопросов. Что касается США, то мы примем решение в зависимости от их действий. Переговоры — это дорога с двусторонним движением, и мы не будем умолять о переговорах».